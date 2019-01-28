انت الان تتابع الكويت توقع اتفاقية قرض بقيمة 5 ملايين دينار مع جمهورية بنين لمشروع توفير المياه لثلاثة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من توقيع الإتفاقية

تم اليوم في مدينة كوتونو التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية بنين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمس ملايين دينار كويتي ، (أي ما يعادل حوالي 17 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توفير المياه لثلاثة مدن . ويجدر بالذكر أن الصندوق مؤسسة عامة كويتية تعتمد كلياً على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى .

وقد وقع إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية بنين ، رومولد وداني – وزير الاقتصاد والمالية ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية نضال عبدالعزيز العليان – نائب المدير العام . وقد شهد حفل التوقيع ثامر الفيلكاوي - المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في ثلاث مدن وهي بوكومبي وكوفي وزاغنانادو ، من خلال توسعة وإعادة تأهيل منظومات المياه القائمة لتوفير المياه بكميات كافية ومستدامة لمقابلة زيادة الطلب على المياه ، الأمر الذي سيساهم في تحسين الأوضاع الصحية والحالة الإجتماعية لسكان مناطق المشروع .

يتألف المشروع بشكل رئيسي من الاعمال المدنية والكهروميكانيكية ، والتي تشمل إنشاء آبار جوفية وشبكات توزيع وخزانات ومضخات ، بالإضافة إلى الوصلات المنزلية . كما يشمل المشروع على الخدمات الإستشارية والدعم المؤسسي .

وبتوقيع إتفاقية هذا القرض ، فإنه يكون القرض 14 الذي يقدمه الصندوق لجمهورية بنين ، حيث سبق للصندوق أن قدم لها 13 قرضاً وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 36 مليون دينار كويتي ، أي ما يعادل حوالي 122.4 مليون دولار أمريكي ، وذلك لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه والطاقة ، كما قدم لها الصندوق معونة فنية واحدة بقيمة 300 ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لمشروعين في قطاع النقل . ويقوم الصندوق أيضاً بإدارة منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت في إطار مبادرة صندوق الحياة الكريمة بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار أمريكي .