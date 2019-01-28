الصحة: سحب مستحضر غسول الفم "زورديل" وذلك تزامنا مع تعليقه في بلد المنشأ

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وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تعليق وسحب مستحضر غسول الفم (زورديل) في القطاعين الحكومي والاهلي وذلك تزامنا مع تعليقه وسحبه في بلد المنشأ بدولة الامارات العربية المتحدة. وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المستحضر تم تعليقه وسحبه لعدم مطابقة التشغيلات لمواصفات الشركة المصنعة. وأضاف انه يمنع بيع المستحضر لحين صدور تعليمات جديدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بمأمونية وسلامة المنتج. وأكد ان ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتيه تختص باصدار تعليمات السحب والتعليق والالغاء الى الجهات المختصة وذلك حسب الاسباب الثابته والواردة اليها بعد دراستها والتأكد من اهمية وضرورة وسرعة اصدار تلك التعليمات للجهات المختصة. وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي آثار عكسية حدثت باستخدام هذا المنتج أو غيره من المنتجات.

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