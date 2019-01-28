انت الان تتابع إيران تقول إنه لا يمكنها تأكيد إجراء محادثات سرية مع فرنسا بشأن برنامجها الصاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت إيران اليوم الاثنين إنه لا يمكنها تأكيد إجراء محادثات سرية مع فرنسا بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة.
وقال لو دريان إن فرنسا مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على إيران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة "لا يمكنني تأكيد ذلك... برنامجنا الصاروخي برنامج دفاعي نناقشه فقط داخل البلاد".
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