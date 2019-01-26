سائقو سيارات أجرة في مدريد يغلقون طرقا سريعة احتجاجا على أوبر

أغلق مئات من سائقي سيارات الأجرة الطرق السريعة وطرق الوصول لواحد من أكبر المعارض السياحية في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأربعاء (23 يناير كانون الثاني) مع دخول إضرابهم المفتوح يومه الثالث للاحتجاج على تطبيقات حجز سيارات الأجرة مثل أوبر.
ويشكو سائقو سيارات الأجرة من منافسة غير عادلة من الشركات التي تعتمد مثل هذه التطبيقات نظرا لأنها لا تتسدد ضرائب.
وفي سبتمبر أيلول منحت حكومة إسبانيا شركات تطبيقات سيارات الأجرة مهلة أربع سنوات للالتزام بقواعد تنص على منح رخصة جديدة واحدة لتطبيقات سيارات الأجرة مقابل كل 30 ترخيص جديد لسيارات الأجرة العادية.
وقالت مصادر حكومية إنها ستترك لكل منطقة في البلد حرية تبني قيود جديدة على هذه التطبيقات وتنوي قطالونيا إلزام عملاء خدمات سيارات الأجرة بطلب السيارة مسبقا بفترة تتراوح بين 15 دقيقة وساعة. وأفادت تقارير أن سائقي سيارات الأجرة في برشلونة سيصوتون على قيود مقترحة اليوم.
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