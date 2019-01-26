التجارة: حظر تصدير البيض المحلي والمستورد وإعادة تصديره لمدة شهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة التجارة والصناعة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا حظر بوجبه مؤقتاً تصدير البيض المحلي والمستورد وإعادة تصديره لمدة شهر أو لحين إعداد دراسة مسحية لاحتياجات السوق أيهما اقرب.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان إن القرار الذي حمل الرقم 48 / 2019 نص في مادته الأولى على "يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد لمدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين إعداد دراسة مسحية لاحتياجات السوق أيهما اقرب ".

وأضافت أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

واوضحت ان الهدف من القرار المحافظة على توفر مادة البيض بالأسواق الكويتية بكميات تفي باحتياجات المستهلكين بشكل دائم.