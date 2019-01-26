الوزيرة د. بوشهري: صرف بدل الإيجار للموقوف عنهم ممن وردت أولويتهم بالتوزيعات السكنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري

أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري إعادة صرف بدل الإيجار للمواطنين ممن أوقف عنهم لورود أولويتهم في التوزيع على البدائل السكنية ولم يتسلموا لأسباب خاصة بهم.

وقالت الوزيرة بوشهري في بيان صحافي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء بعد إقرار مجلس إدارة (السكنية) تعديلا على لائحتها في هذا الشأن.

وأوضحت أن النص السابق من اللائحة يوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عن المواطنين في حال عدم تقدمهم للتخصيص على البدائل السكنية رغم ورود أولويتهم ويستمر الإيقاف حتى لو بادروا بالتخصيص.

وأشارت إلى أنه سبق وأن صدر قرار إداري رقم (2015/248) بتاريخ 11 فبراير 2015 بوقف صرف بدل الإيجار عن المتقدمين بطلبات سكن حتى تاريخ 31 ديسمبر 1997 وما قبل.

وذكرت أن العديد من المواطنين المشمولين في القرار ممن أوقف عنهم بدل الإيجار تقدموا لاحقا للتخصيص في عدة مناطق منها خيطان الجنوبي وغرب عبدالله المبارك وغيرها «ولكن إيقاف بدل الإيجار استمر تنفيذا للائحة (السكنية) السابقة».

وبينت أن تفعيل المادة قبل التعديل «خلق تمايزا بين المواطنين إذ إن هناك فئة تحصل على بدل إيجار وأخرى موقوف عنها في نفس المنطقة مما تطلب تعديل المادة في اللائحة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة لا سيما أن سبب الإيقاف انتفى بتقدم المواطن على التخصيص في أي من البدائل السكنية المتاحة».

وأكدت سعي المؤسسة إلى توفير الأمان السكني للأسر الكويتية سواء عبر توزيع القسائم للحصول على رعاية سكنية دائمة أو صرف بدل الإيجار كرعاية سكنية موقتة إلى حين توفير الرعاية السكنية الدائمة لهم مشددة على دعم المؤسسة لأي خطوة تخفف من العبء المالي عن كاهل المواطنين.