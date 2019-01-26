النيابة: 24 متهما في قضية "ضيافة الداخلية" تم احالتهم الى محكمة الجنايات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت النيابة العامة عن الانتهاء من التحقيق والتصرف في قضية قضية ضيافة الداخلية التي قدمت وزارة الداخلية بشأنها بقيام بعض المسؤولين والعاملين بالوزارة من الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه على ضوء ما آثاره تقرير ديوان المحاسبة من وجود تجاوزات مالية شابت بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم أن النائب العام كلف فريق تحقيق من أعضاء نيابة الأموال العامة برئاسة المحامي العام لنيابة الأموال العامة ليتولى التحقيق في البلاغ المشار اليه، حيث باشر الفريق التحقيق وقام بسؤال عدد كبير من الشهود جاوز عددهم 40 شاهدا من بينهم رئيس وأعضاء اللجنة التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الشأن.

وأضاف البيان ”كما تم فحص ومطالعة جميع الأوراق التي تجاوزت عشرات الآلاف من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية، وإجراءات المعاينات والاستعانة بالخبراء والمختصين من ديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي والبنوك التجارية وأمرت النيابة بحبس 9 متهمين حبسا احتياطيا على ذمة القضية.

وبينت ”أسندت النيابة العامة الاتهام 24 متهما من بينهم 6 متهمين هاربين وذلك لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وغسل الأموال، والتزوير في محررات رسمية ومحررات عرفية بالإضافة الى تهمة الإهمال الجسيم الذي الحق ضررا بالمال العام، وأحيلت القضية الى رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسة لنظرها أمام محكمة الجنايات“.