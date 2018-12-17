ترامب يدعو الاحتياطي الفدرالي الى عدم رفع معدلات الفوائد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) على عدم رفع معدلات الفوائد في اجتماعاته المقررة الثلاثاء والأربعاء.

وكتب على تويتر "إنه أمر لا يصدق، فمع وجود دولار قوي جدا ولا تضخم فعليا في حين ينفجر العالم من حولنا فباريس تحترق والصين بدأت بالانحدار، فان الاحتياطي الفدرالي لا يستطيع التفكير سوى في زيادة جديدة لمعدلات الفوائد".

وتتوقع الأسواق أن تقوم اللجنة النقدية في المصرف المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس يومي للمرة الرابعة هذا العام لحماية الاقتصاد الذي عززته التخفيضات الضريبية.

ومنذ أشهر، ينتقد ترامب سياسة الاحتياطي الفدرالي قاطعا بذلك مع تقليد يحترم استقلال المصرف المركزي.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفوائد الى ارتفاع كلفة جميع القروض الاستهلاكية والعقارية.

والأهم من ذلك، أن زيادة الفوائد تعزز الدولار، ما يتعارض مع أهداف خفض العجز التجاري لجعل الواردات أرخص، والتصدير أكثر كلفة.