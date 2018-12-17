الشؤون: قرار حل جمعية السلام الخيرية بني على اسباب قانونية وواقعية صحيحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

نفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري مايتردد من ان قرار حل جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية لم يقم على اسس موضوعية صحيحية مؤكدة ان القرار بني على اسباب قانونية وواقعية صحيحة

واشارت الهاجري في تصريح صحفي الى ان وزارة الشؤون لديها مستندات عن كل مخالفة من المخالفات المسجلة ضد الجمعية ومنها كتب وزارة الخارجية التي تؤكد مخالفة الجمعية للنظم والاجراءات المقررة قانونا ومحاضر اثبات المخالفات المحررة بمعرفة موظفي الوزارة وايصالات الجمع النقدي المخالفة لقرار مجلس الوزراء فضلا عن صور ومقاطع فيديو توثق ارتكاب الجمعية لبعض المخالفات

واكدت الهاجري ان الوزارة تقوم بتطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بشفافية على الجميع دون استثناء وتبتغي المصلحة العامة في كل قراراتها ومن بينها قرار حل جمعية السلام مشيرة الى ان الوزارة رغم حرصها على اشهار الجمعيات الخيرية انطلاقا من كون الكويت مركزا للانسانية عالميا وقائدها سمو الامير هو قائد الانسانية في العالم الا انها لا تقبل ان تقوم احدى الجمعيات الخيرية بمخالفة القانون بما يمس سيادة دولة الكويت ويخالف المصلحة العامة ومن ثم وصول اموال التبرعات والصدقات الى غير الوجهة التي تقبلها الدولة ويقبلها العالم المتحضر

واكدت ان وزارة الشؤون تحترم القضاء الكويتي وتحترم كل احكامه لانه دائما هو الفيصل في اي نزاع بين كافة الاطراف

ومن جهة اخرى كشفت الهاجري عن تشكيل لجنة في الوزارة للقيام بمهام تصفية اموال جمعية السلام الخيرية التي تم حلها مؤخرا موضحة انه وفقا لنص المادة رقم 29 من قانون العمل الخيري فانه لا يجوز للقائمين على شئون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات - والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي - أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام.

وذكرت انه وفقا للقانون تؤول الاموال لوزارة الشئون وهي تحدد من هي الجهة المستفيده حسب ماتراه مناسبا مؤكدة حرص الوزارة على استمرارية المشاريع التي قامت جمعية السلام بالبدء فيها او تلك المستمرة وستقوم الوزارة من خلال لجنة التصفية المكلفة بهذا الامر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في اتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة وذلك بعد التأكد من خلال اللجنة من اتمام تحويل التبرعات لصالح تلك المشاريع.