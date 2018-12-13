الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب عادل الدمخي أوضح النائب عادل الدمخي انه تحدث مع النائب رياض العدساني حول استجواب وزيرة الشؤون المستحق. وقال في تصريح صحفي "اتفقنا على استجواب مشترك وذلك للأسباب المذكورة أدناه والتعيينات البراشوتية ومنع الإستبداد ضد منظمات المجتمع المدني".

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الدمخي: اتفقت مع النائب العدساني لتقديم استجواب مشترك للوزيرة الصبيح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الكويت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الكويت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .