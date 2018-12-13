الأرصاد: فرصة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر خلال عطلة نهاية الاسبوع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدينة الكويت

توقعت الارصاد الجوية اليوم الخميس أن يكون الطقس مشمسا معظم النهار وباردا نسبيا خلال فترات الليل مع فرص لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الارصاد الجوية ياسر البلوشي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرياح ستكون متقلبة الاتجاة سرعتها ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 21 و23 درجة مئوية.

واضاف البلوشي ان الطقس سيكون في الليل باردا نسبيا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه سرعتها ما بين 6 و16 كيلومترا بالساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 12 و14 وحالة البحر من خفيف الى معتدل الموج نهارا من 1 و3 أقدام وليلا من قدم الى قدمين.

وتوقع ان يكون الطقس نهار غد الجمعة مشمسا معظم الوقت والرياح متقلبة الى شمالية غربية سرعتها ما بين 6 و26 كيلومترا ودرجات الحرارة العظمى ما بين 22 و24 درجة مئوية.

واشار الى ان الطقس ليلا سيكون باردا نسبيا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق والرياح متقلبة الى شمالية غربية سرعتها من 8 الى 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 11 الى 13 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع من 1 الى 4 أقدام.

وذكر البلوشي ان نهار السبت سيكون ايضا مشمسا معظم الوقت والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية سرعتها ما بين 8 و32 كيلومترا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية.

وتوقع ايضا ان يكون الطقس في الليل باردا نسبيا مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى متقلبة سرعتها ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 12 و14 درجة وحالة البحر بصفة عامة من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع يتراوح ما بين 1 و 4 أقدام.