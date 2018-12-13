التجارة: 17.9 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية في نوفمبر الماضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزارة التجارة والصناعة

قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، إنها "انفقت حوالي 17.9 مليون دينار في شهر نوفمبر الماضي تم صرفها لدعم المواد التموينية من غذائية وانشائية بمختلف اصنافها".

وأضافت في بيان لها أن اجمالي الإنفاق على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية 6.8 مليون دينار، فيما بلغ الإنفاق على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها كافة 368 الف دينار انفقت على 21 صنفا.

وذكرت ان دعم المواد الانشائية كلف الوزارة في الفترة ذاتها حوالي 10.8 مليون دينار.

وأوضحت ان عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ مليونين و49 ألفا و185 مستفيدين في نوفمبر الماضي موزعين على 229 ألفا و900 بطاقة.