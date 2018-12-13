ناصر الصباح يتوجه الى الصين في زيارة رسمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يغادر ارض الوطن متجها الى الصين توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الاربعاء إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في زيارة رسمية. وكان في وداع النائب الأول على أرض المطار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.

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