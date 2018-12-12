هيئة الاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع شركة Whale Cloud احدى شركات مجموعة علي بابا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من التوقيع

قامت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم 11 ديسمبر 2018 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة (وايل كلود) احدى شركات مجموعة علي بابا الصينية خلال زيارة السيد بين زهو، المدير التنفيذي الدولي لشركة علي بابا وايل كلود للمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سالم الاذينة إن توقيع المذكرة يهدف لتجسيد استراتيجية الهيئة في جعل الكويت مركزا إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا البيانات وذلك من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأضاف ان الهيئة ركزت على الاستفادة من استراتيجية الشركة في استخدام مركز الكويت الجغرافي الفريد في الوصول الى الدول المحيطة عبر البنية التحتية للكويت وجعل الكويت مركزا ومحورا لحركة البيانات والمعلومات بين دول العالم.

وأكد الاذينة ان توقيع المذكرة مع شركة علي بابا وايل كلود, وهي ذراع الحوسبة السحابية لمجموعة علي بابا جاء سعيا لتحقيق رؤية التحول الرقمي في الكويت والذي يساهم في تحويل الكويت إلى مركز للاقتصاد الرقمي مما يتوافق مع رؤية كويت 2035 وذلك من خلال تمكين السوق المحلي من تبني انترنت الأشياء IOT والذكاء الاصطناعي Ai بالإضافة الى تحفيز قطاع المشاريع الصغيرة في تبني أحدث الوسائل التكنولوجية التي ستتيح الفرصة للمواطنين للحصول على الخبرة التقنية لبناء السوق الجديد بابتكاراتهم وجهودهم وأوضح ان شركة علي بابا وايل كلود ستقدم مشورتها الاستراتيجية في إيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية مبتكرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك تقديم الخبرة في بناء الهيكل الأمثل للمدن الذكية مما يساهم في خلق جيل ذكي يدعم رؤية الاقتصاد الرقمي في الكويت، إلى جانب مناقشة اقتراح تطوير البنية التعليمية لتمكين المواهب الكويتية من الاندماج في السوق الجديد.

الجدير بالذكر ان شركة علي بابا وايل كلود تعتبر من اكبر الشركات في سوق تكنولوجيا المعلومات ومن الشركات المعتبرة على مستوى العالم في تزويد خدمة الحوسبة السحابية (Cloud) و هي شركة تابعة لمجموعة علي بابا العالمية وهذه المذكرة من أوائل مذكرات التفاهم لدولة الكويت مع شركة رائدة للمحتوى من جمهورية الصين الشعبية الصديقة.