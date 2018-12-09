الرئيس المبارك: كلمة أمير البلاد دعوة صادقة لعودة مسيرة الخليج الى سابق عهدها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح الدورة ال 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تعد دعوة صادقة لعودة مسيرة التعاون الى سابق عهدها وذلك استمرارا لنهج المؤسسين أطال الله في أعمارهم وطيب ثرا من توفاه الله.

وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح صحفي اليوم الأحد إن كلمة سموه في القمة الخليجية التي عقدت اليوم الأحد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تؤكد حرص سموه على الكيان الخليجي ووحدته.

وكان سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ألقى كلمة الكويت في اجتماع الدورة ال39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أكد سموه خلالها دعمه وحرصه على البيت الخليجي وسعيه المتواصل للحفاظ عليه.

وقد أشار سموه في كلمته إلى أن انعقاد هذه الدورة في موعدها المحدد "رغم الظروف التي نمر بها يؤكد حرصنا جميعا على مجلس التعاون واستمرار آلية انعقاد دوراته كما يجسد إدراكنا لحجم الإنجازات التي تحققت لنا في إطاره وسعينا للحفاظ على هذه المنجزات".