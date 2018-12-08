الرئيس السوادني يستقبل بدر الخرافي ويشيد بنجاحات "زين"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير بالخرطوم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي

استقبل فخامة رئيس جمهورية السودان سعادة المشير عمر حسن أحمد البشير بالخرطوم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي بحضور الفريق طيار الفاتح عروة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لزين السودان.

وذكرت مجموعة زين في بيان صحافي أن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بدر الخرافي أطلع فخامة الرئيس البشير على المشاريع والنجاحات التي حققتها مجموعة زين، وشركة زين السودان، مثمنا الثقة العالية التي نالتها شركة زين من جمهور المشتركين في السوق السودانية، بفضل ما تقدمه من خدمات متطورة ومتميزة.



واستعرض الخرافي الخطط المستقبلية التي تقوم مجموعة زين بتنفيذها على مستوى عملياتها التشغيلية، والتي منها عمليات زين السودان، مقدما شكره لحكومة السودان ووزارة الاتصالات على سعيها وإصرارها الكبير على دعم هذا القطاع الحيوي المهم.



وتطرق الخرافي في هذه الزيارة إلى التحديات التى تواجه شركة زين السودان، حيث أعرب عن أمله في التغلب عليها من أجل مواصلة مسيرة التطور التي تقوم بها الشركة، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة فى قطاع الاتصالات، متعهداً بأن تضطلع الشركة بحكم موقعها الريادي فى سوق الاتصالات بدور كبير فى تنفيذ سياسة الحكومة السودانية الساعية الى استغلال الاتصالات لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر نشر التقنية الحديثة، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني وتمكين شباب السودان، وتشجيعهم للدخول فى عالم الابتكار وريادة الأعمال.



وجدد بدر الخرافي حرصه على السير على نهج والده المرحوم ناصر محمد عبد المحسن الخرافي الذي عرف باهتمامه وحبه للسودان وشعبه.



من جانبه أثنى فخامة الرئيس البشير على النجاحات التي ظلت تحققها شركة زين السودان، والتي وصفها بأنه لا تخفى على عين، مشيدا خلال استقباله الخرافي بدور الشركة الكبير ومساهمتها الملموسة في تطوير قطاع الاتصالات وتعزيزها للتنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأضاف الرئيس البشير قائلا " الحكومة السودانية تنظر بعين الرضا لشركة زين السودان وتعتبرها نموذجاً مشجعاً للمستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في السودان الغني بموارده في مختلف المجالات ".

وأوضح الرئيس البشير قائلا " أن وجود ونجاح زين في السودان يساهم في دعم وتوطيد أُصر التكامل بين الأشقاء العرب واعداً أن تعمل الحكومة السودانية على تذليل كافة العقبات التي تعترضها وذلك بما يكفل استمرارية نجاحها".

وعبر الرئيس البشير في ختام الزيارة عن شكره لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وشعبها الشقيق لدعمهم اللامحدود لأشقائهم في السودان، وقال " دولة الكويت ظلت حريصة على الدوام على تقدم ورخاء جمهورية السودان، ولديها مواقف عديدة مشرفة لن ينساها السودان وشعبه".