التشريعية البرلمانية: النائب المويزري لم يحضر اجتماع اليوم وسنوجه له دعوة أخرى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من اجتماع اللجنة

واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأربعاء النظر في تكليفها من قبل مجلس الأمة ببحث دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة وجهت أمس الدعوة للنائب المستجوب بثلاث طرق مختلفة عن طريق رسالة وجهت إلى منزله وثانية إلى مكتبه وثالثة عبر رسالة هاتفية من أجل الاستماع لرأيه وتضمينه في تقرير اللجنة.

وأضاف أن النائب لم يحضر اجتماع اليوم، كما لم يرد على أي من الرسائل التي أرسلتها اللجنة إليه، مبينا أن اللجنة قررت دعوته مرة أخرى لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم الإثنين المقبل.

وقال عبد الله إن اللجنة ستجتمع غدا للاستماع لآراء بعض المختصين في الجانب القانوني والدستوري بشأن دستورية الاستجواب على أن تنتهي اللجنة من تقريرها قبل جلسة الثلاثاء المقبل بعد الاستماع للخبراء والنائب المستجوب إذا حضر إلى اللجنة.