مجلس الوزراء: استدعاء المسؤولين في الجهات الحكومية غير الملتزمة بتنفيد الخدمات الالكترونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المبارك مترئسا الاجتماع

أعرب مجلس الوزراء عن مشاعر الحزن والأسى لوفاة فخامة الرئيس جورج بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ، مستذكراً مواقفه المبدئية التاريخية الشجاعة ورفضه الاحتلال العراقي لدولة الكويت منذ الساعات الأولى.

ومنوها بالقرارات المصيرية الفاعلة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادة فخامته وبدوره المحوري في تحرير دولة الكويت حتي تم طرد المغتصب الآثم والتي ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت جميعاً ، وقد عبر المجلس عن خالص مواساته وتعازيه للشعب الأمريكي الصديق.

وفي إطار جهود الحكومة في تعزيز النزاهة ، فقد أحيط مجلس الوزراء علماً بتقرير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2018/2017 وما تضمنه من بيانات وإحصائيات بينت إنخفاض نسبة الملاحظات على الجهات الحكومية إلى أقل من النصف خلال السنوات الثلاث منذ إنشاء الجهاز .

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاستثمار (شركة العناية الكويتية لإدارة المستشفيات) بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والجهات المعنية لسرعة تحديد الآليات التي تمكن الشركة من استلام وتشغيل مستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بالكامل.

وقدم وزير التجارة والصناعة جداول تفصيلية لمجلس الوزراء تبين نسب إنجاز الخدمات الإلكترونية في الجهات الحكومية المختلفة ومدى تعاونها مع لجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تطبيق جميع الخدمات الحكومية من خلال الأنظمة والبرامج الإلكترونية المتطورة والتي تهدف إلى سرعة وسهولة إنجاز الخدمات وفق معايير الحوكمة.

وقد قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة الشئون الاقتصادية باستدعاء المسئولين في الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتنفيذ خدماتها الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع تطبيق خدماتها وتذليل العقبات التي تعيق إنجازها ومحاسبة المقصرين.