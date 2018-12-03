مكافحة الفساد: مجلس الوزراء احال للهيئة تقرير "تطاير الحصى" البرلماني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الهئية العامة لمكافحة الفساد

صرح المتحدث الرسمي لنزاهة د. محمد عبدالرحمن بوزير – الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، بأن نزاهة قد تلقت رسمياً قرار مجلس الوزراء الخاص بموضوع تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة والمتضمن إحالة نتائج أعمال اللجان الفنية للكشف على الطرق السريعة المنفذة أو التي تمت صيانتها حديثاً وكذا تقرير لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة بشأن الحصى المتطاير إلى الهيئة لفحصهما ودراسة ما ورد بهما وتدقيق الوثائق المرفقة بهما وصولاً لتحديد الشبهات والمخالفات والأدلة والأسانيد حول تلك الوقائع.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن نزاهة تثمن ثقة مجلس الوزراء في عمل الهيئة وحرصه على احالة القضايا التي تهم عموم المواطنين إليها ، مضيفا إن نزاهة بصدد الطلب من وزارة الأشغال العامة التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المشكلة بمجلس الوزراء ولجنة المرافق العامة بمجلس الأمة وما قد ترى من لزوم الاطلاع عليه من بيانات أو معلومات أو مستندات أو عقود وكذلك من ترى لزوم سماع إفادته من المختصين بوزارة الأشغال العامة وغيرهم لرصد أي شبهة فساد في هذا الشأن تدخل ضمن اختصاصها مستعينة في هذه المهمة بالمختصين من جهات الدولة وتسخير كافة إمكانياتها الفنية والقانونية وصولا لتحديد المتسببين في الإضرار بالبنية التحتية للبلاد واحالتهم إلى النيابة العامة .