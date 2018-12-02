الوزيرة الصبيح: فتح مناطق صناعية جديدة يعزز أعمال المبادرين الكويتيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح إن الاتجاه نحو فتح مناطق صناعية جديدة سيسهم في تعزيز أعمال المبادرين الكويتيين "وهو ما نسعى ونطمح إليه في خطة التنمية لتعزيز الصناعة المحلية".

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الصبيح للصحفيين عقب افتتاحها اليوم الأحد معرض اتحاد الصناعات الكويتية (جسور) بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وأوضحت الصبيح أن الصناعة الكويتية تشهد ازدهارا لاسيما مع حل معظم المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي معربة عن أملها في استمرار ازدهار جميع الصناعات المحلية خصوصا "مع ما نراه من إمكانية التصدير الى الخارج الذي قدمته بعض الشركات المتواجدة في المعرض".

ويقام المعرض للمرة الخامسة ويستمر ثلاثة أيام بتنظيم من اتحاد الصناعات الكويتية ويحظى بمشاركة واسعة من منشآت كويتية متعددة من القطاعين العام والخاص ويهدف إلى التأكيد على أهمية تعزيز مفهوم الصناعة.

ويسعى اتحاد الصناعات عبر هذا المعرض إلى نشر الوعي بدور القطاع الصناعي وأهميته في تعزيز الاقتصاد الوطني والتعريف بالمنتجات الوطنية وخلق الثقة بجودتها.