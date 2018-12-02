الرئيس المبارك: أهمية التزام وسائل الاعلام بالحرية المسؤولة والتصدي للشائعات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المبارك متوسطا ممثلي الوكالات العربية

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري في قصر السيف اليوم معالي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الانباء العربية الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح يرافقه رؤساء وكالات الأنباء العربية وأعضاء مجلس إدارة وكالة الانباء الكويتية المشاركين في المؤتمر 46 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي يعقد بالكويت في ديسمبر الجاري.

وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي يقوم به الاعلام العربي في نشر الوعي والفكر والثقافة ومحاربة الفكر المتطرف وتشجيع المواطنين للمساهمة في جهود التنمية الشاملة في مختلف الدول العربية.

وأشاد سموه بدور وكالات الأنباء العربية في ابراز الوجه الحضاري العربي أمام العالم وتعزيز التواصل بين مختلف الشعوب والتزامها الموضوعية والمصداقية في نقل الحقائق والمعلومات.

وأكد سموه أهمية التزام وسائل الاعلام بالحرية المسؤولة في عرض وطرح القضايا التي تهم الوطن والمواطنين والتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.