عبدالوهاب المرزوق: تنفيذ المدينة الترفيهية لا يستغرق 10 سنوات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المدينة الترفيهية

اوضح الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية السيد عبدالوهاب المرزوق على أن الشركة أعدت استراتيجية شاملة من بينها خطة لتطوير مرافق الشركة على مراحل عدة وفقا لخطة مالية ممتدة لعشر سنوات.

ونافيا في الوقت ذاته من أن المدينة الترفيهية سيستغرق تنفيذها عشر سنوات.

وان الخطة المقترحة للتطوير معدة على اساس الأخذ بعين الاعتبار تطوير المشاريع التي تستلزم وقت وتكلفة اقل من تلك المشروعات ذات التكلفة العالية ومنها المدينة الترفيهية التي تستلزم تمويل لتنفيذها.

وشدد المرزوق على أن تطوير البيئة السياحية في الدولة من شأنها تشجيع المستثمرين في الدخول الى المشاريع المحلية السياحية ومن ضمنها المدينة الترفيهية، معربا عن أمله أن تسهم الجهود الحكومية الحالية في الإسراع بتطوير التشريعات والمرافق مما سيكون له انعكاس إيجابي على جميع المشاريع السياحية.