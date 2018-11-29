الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في الحرارة وفرص لتكون الضباب على بعض المناطق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

توقع مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة العامة للارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار هذه الايام على أن يكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد ليلا مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ما يؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية من حيث هدوء الرياح وتزايد فترات سطوع الشمس.

وافاد بأن كافة خرائط الطقس وصور الاقمار الاصطناعية ورادار الطقس تشير الى عدم وجود اي تغيرات جوهرية في حالة الطقس خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وذكر ان الطقس خلال نهار اليوم يستمر مشمسا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فهي ما بين 22 و24 درجة.

وتابع اما ليلا فيكون الطقس باردا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 6 الى 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

واشار الى ان درجة الحرارة الصغري المتوقعة اليوم ما بين 13 و15 درجة والبحر بصفة عامة خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع ما بين 1 الى 3 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس نهار غد الجمعة غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه من خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فما بين 23 و25 درجة مئوية.

وذكر ان الطقس مساء الجمعة سيكون باردا نسبيا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة.

واضاف اما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فما بين 14 و16 درجة مئوية وحالة البحر بصفة عامة من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع ما بين 2 و4 أقدام.

كما توقع القراوي ان تكون حالة الطقس نهار يوم السبت المقبل غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 24 و26 درجة مئوية.

واشار الى ان الطقس مساء يوم السبت سيكون باردا نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 الى 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وتوقع ان تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 14 و16 درجة مئوية مبينا ان حالة البحر بصفة عامة ستكون من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع يتراوح ما بين 2 و4 أقدام.