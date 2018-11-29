الوزير د. الصباح: افتتاح توسعة الأميري قريبا ومستشفى جابر يستقبل المواطنين الأحد المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الصحة د. باسل الصباح أعلن وزير الصحة د. باسل الصباح عن قرب افتتاح توسعة المستشفى الأميري بسعة 415 سريرا، لافتا الى تطبيق نظام جديد يقدم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين. وقال في تصريح للصحفيين تصريح على هامش افتتاح المؤتمر 41 لجراحات الأنف والأذن والحنجرة، أن عيادات التخصصات العامة في مستشفى جابر ستبدأ في استقبال المرضى اعتبارا من الأحد المقبل، مضيفا إن المرحلة الأولى في المستشفى ستستغرق فترة 6 شهور وتشمل افتتاح التخصصات العامة والدقيقة منها الجراحة العامة والباطنية والأطفال وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات العيون والأعصاب والجهاز التنفسي والسكر وغيرها، ومن ثم استقبال المرضى لعمليات اليوم الواحد ومن بعدها في المرحلة الثالثة سيتم الانتقال لعمليات الحوادث وخدمات الطوارئ.

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