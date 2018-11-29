الخطوط الكويتية: اعتبارا من الأحد المقبل تشغيل جميع الرحلات من T4 باستثناء رحلات نيويورك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخطوط الجوية الكويتية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه واعتباراً من يوم الأحد الموافق 2018/12/2 سيتم تشغيل جميع الرحلات المغادرة إلى والقادمة من جميع الوجهات (ماعدا الرحلات من وإلى نيويورك) عبر مبنى الركاب (T4).

وعليه يرجى من جميع الركاب الكرام المسافرين على هذه الرحلات والمستقبلين لها التوجه مباشرةً إلى مبنى الركاب (T4).

علماً بأن التشغيل إلى ومن نيويورك مستمر حالياً عبر مبنى الركاب (T1).