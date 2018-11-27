سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره غدا حفل افتتاح مستشفى جابر الاحمد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فيشمل برعايته وحضوره حفل افتتاح مستشفى جابر الأحمد وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء 20 ربيع الأول 1440 هجرية الموافق 28 نوفمبر 2018 ميلادية.

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