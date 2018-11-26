الرئيس الأوكراني يقول إن موسكو شنت "مرحلة جديدة" من العدوان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الاثنين روسيا برفع النزاع مع كييف إلى مستوى جديد بعد أن احتجزت ثلاث سفن أوكرانية قرب منطقة القرم الأحد. وصرح بوروشنكو في كلمة متلفزة للشعب "بعد الهجوم على السفن العسكرية الأوكرانية، دخلت روسيا مرحلة جديدة من العدوان" مضيفا أن الحادث أظهر "المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من الجيش الروسي" في النزاع مع أوكرانيا.

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