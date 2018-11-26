الوزيرة الصبيح: عدد المراجعين للجنة التعويضات بلغ 665 مراجعا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الوزيرة الصبيح

اعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان عدد المراجعين للجنة التعويضات لخسائر الامطار والسيول بلغ يومي امس الاحد واليوم الاثنين 665 مراجعا المستوفي للبيانات والمستندات منها 140 مطالبة.

واوضحت الصبيح في تصريح صحفي ان عدد المراجعين يوم الاحد 11/25 بلغ 415 مراجعا تم استلام 63 طلبا مستوفي من بينهم موزعين على 65 كويتي و 1 سعودي و2 هندي و 1 فلبيني و2 من غير محددي الجنسية.

وذكرت الصبيح ان مطالبات اليوم الاول الاحد اشتملت على خسائر شخصية (أثاث) 16 مطالبة وخسائر مركبات 44 مطالبة وخسائر عقارية 12 مطالبة اما باقي المتقدمين فلم يستكملوا المستندات أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة).

واشارت الصبيح الى ان عدد المراجعين اليوم الاثنين 11/26 بلغ حتى الحادية عشرة صباحا 250 مراجعا المستوفي منهم 77 مراجع لافتة ان مطالباتهم اشتملت على خسائر عقارية 23 وخسائر مركبات 48 وخسائر شخصية (أثاث) علما بأن المطالبة الواحدة قد تحتوي على أكثر من خسارة.