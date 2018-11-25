الشبكة الوطنية: هزتين ارضيتين قوتهما 5.1 و 4.6 درجة تأثرت بهما البلاد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية رصدها توابع للزلزال الذي تأثرت به البلاد قبل قليل وسجلت قبل نحو 40 دقيقة هزتين تابعتين ارتداديتين بلغت قوتهما 5.1 و 4.6 درجة على مقياس ريختر على التوالي.

وكانت الشبكة أعلنت تأثر البلاد الساعة 7:37 مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي بزلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية شمال شرق بغداد بمسافة 145 كيلومترا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت أن الزلزال يبعد عن الكويت 581 كيلومترا على عمق 10 كيلومترات شعر به معظم المواطنين والمقيمين خصوصا على المناطق الساحلية.