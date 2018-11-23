النائب وليد الطبطبائي: ليس من الانصاف تأييد عدم التعاون مع الحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب وليد الطبطبائي
قال النائب د. وليد الطبطبائي أن أجهزة الدولة كلها أبلت بلاء حسنا تشكر عليه بمواجهة تداعيات امطار الخير وليس من الإنصاف تأييد عدم التعاون مع الحكومة بهذا الشأن.
وأكد في تغريدات له على اهمية أن تكشف لجنة التحقيق المشكلة من النواب المونس والدمخي والسبيعي المتسببين بالاضرار بالممتلكات العامة والخاصة من المسؤولين والمقاولين.
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