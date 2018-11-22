الأرصاد الجوية: عدم استقرار الأحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الخميس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدينة الكويت

قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي إن التوقعات لخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم استقرار في الاحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وأوضح القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الكمية ما بين الخفيفة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية متوقعا استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات نهار غد الجمعة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أيضا أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا على بعض المناطق حيث تستمر فرص الامطار المتوسطة الى الغزيرة على فترات متفاوتة خصوصا مساء بعد غد السبت وصباح الاحد المقبل.

وفت إلى أن هذه الأمطار المتوقعة قد تؤدي الى تراكم المياه وحدوث سيول على بعض المناطق لاسيما المشبعة بمياه الامطار مع رياح نشطة السرعة تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة وتؤدى الى ارتفاع الموج الى اكثر من سبع اقدام وانخفاض في الرؤية الافقية على بعض المناطق.

وذكر القراوي أن الطقس سيبدأ بالتحسن التدريجي اعتبارا من فجر الاثنين المقبل داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال صفحة (الأرصاد الجوية) الإلكترونية.