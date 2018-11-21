الكويت اليوم | رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره اللبناني بالذكرى الـ75 للاستقلال

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 01:04 مساءً - بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان.

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