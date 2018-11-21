الكويت اليوم | الدوسري يطالب بإقرار زيادة بدلات العسكريين وصرف مكافآت لهم

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 01:04 مساءً - طالب النائب ناصر الدوسري مجلس الوزراء بالاستعجال في اعتماد زيادة البدلات للعسكريين في الداخلية والجيش والحرس الوطني والإطفاء وصرف مكافآت لهم، في ظل الدور الوطني الذي يقومون به.

وقال الدوسري في تصريح صحفي إن العسكريين من الداخلية والجيش والحرس الوطني والإطفاء يلبون نداء الوطن ويقومون بدورهم على الوجه الأكمل كلما استدعت الحاجة لذلك، ولعل الجميع تابع العمل الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في الأيام الماضية في التعامل مع ما سببته موجة الأمطار التي هطلت على البلاد.

وأضاف إنه واجب على الحكومة الاستماع لمطالبهم وتحقيقها وهذا أقل ما يمكن أن يقدم لهم، مشيرا الى أن العسكريين هم الجنود المجهولون والمناطة بهم حماية الأموال والأرواح، لذلك يستحقون كل الدعم والتأييد.

وشدد على اننا لن ندخر جهدا في تنفيذ طلبات العسكريين المستحقة وتكريمهم التكريم اللائق بهم، وعلى الحكومة إقرار زيادة البدلات التي تشجعهم على أداء عملهم وصرف مكافآت دورية لهم.