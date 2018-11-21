الكويت اليوم | وزيرة «الشؤون»: استقبال طلبات التعويض للمتضررين من الأمطار الأحد ...

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 01:04 مساءً - كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات الأمطار والسيول هند الصبيح أنه "اعتبارا من الأحد المقبل، سيبدأ الفريق المختص بتعويضات المواطنين في استقبال طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن سوء الاحوال الجوية وموجة الامطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الاسبوع الماضي".

وأوضحت الصبيح في تصريح صحفي أن "استقبال طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات في منطقة الشامية"، مشيرة الى انه يجري الآن إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين والتي ترتبت على هطول الامطار بغزارة وتعرض بعض ممتلكات المواطنين الى التلف".