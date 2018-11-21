الوزيرة الصبيح: بدء استقبال طلبات التعويض للمتضررين من الامطار الاحد المقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الامطار والسيول هند الصبيح

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الامطار والسيول هند الصبيح انه اعتبارا من يوم الاحد المقبل سوف يبدأ الفريق المختص بتعويضات المواطنين في استقبال طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن سوء الاحوال الجوية وموجة الامطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الاسبوع الماضي.

واوضحت الصبيح في تصريح صحفي ان استقبال طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات في منطقة الشامية مشيرة الى انه يجري الان اعداد النماذج والاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين والتي ترتبت على هطول الامطار بغزارة وتعرض بعض ممتلكات المواطنين الى التلف.