الكويت اليوم | سمو الأمير يعزي الرئيس الأفغاني بضحايا التفجير الإرهابي في كابول ...

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:15 صباحاً - بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف احتفالا بالمولد النبوي الشريف في العاصمة كابول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، ومعربا عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي والإرهابي الشنيع الذي ترفضه الشرائع السماوية والقيم الإنسانية كافة والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الصديق، مؤكدا على موقف دولة الكويت الثابت في رفضها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وتعاونها مع المجتمع الدولي لمحاربته والقضاء عليه. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.

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