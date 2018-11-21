الكويت اليوم | سمو الأمير يهنئ الرئيس اللبناني بالذكرى الـ75 لاستقلال بلاده

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 11:15 صباحاً - بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان، متمنيا للرئيس عون موفور الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

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