الكويت اليوم | العفاسي يصل الخرطوم للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء ا...

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 01:00 صباحاً - وصل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية فهد محمد العفاسي، أمس الثلاثاء، الى الخرطوم للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الذي سيعقد في العاصمة السودانية، اليوم الاربعاء.

وقال العفاسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، ان مشاركة الكويت في اجتماع المكتب التنفيذي تأتي اثر حصولها على منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي في الاجتماع رقم 60، كما ستترأس الاجتماع التنفيذي رقم 63 نيابة عن وزير العدل في السعودية.

واشار وزير العدل الى ان اجتماعات وزراء العدل العرب ستناقش العديد من مشاريع القرارات التي تصب في تعزيز التعاون العدلي.

واكد العفاسي عمق العلاقات بين الكويت والسودان وعملهما على تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وكان في استقبال العفاسي بمطار الخرطوم وزير العدل السوداني محمد احمد سالم وطاقم السفارة الكويتية في الخرطوم.