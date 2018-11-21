الكويت اليوم | بوشهري يتفقد المساكن المتضررة من الأمطار في الفحيحيل

كتب نواف الحمد في الأربعاء 21 نوفنبر 2018 01:00 صباحاً - تفقد وكيل وزارة الكهرباء والماء رئيس فريق دراسة وتقييم الوضع الانشائي للمساكن المتضررة من موجة الأمطار الأخيرة المهندس محمد بوشهري، أمس الثلاثاء، عددا من المساكن في القطعة رقم (1) بمنطقة الفحيحيل لتقييم الأضرار التي لحقت بها ورفع تقرير إلى اللجنة العليا لدراسة آلية التعويض.

وقال بوشهري في تصريح لتلفزيون الكويت، إن الجولة الميدانية جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول الاثنين بتكليف فريق برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول واستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت عليها.

وطمأن أصحاب المساكن المتضررة بأن «الحكومة مهتمة بهم»، معربا عن أمله في أن يعودوا إلى مساكنهم في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن موجة الأمطار تسببت في أضرار متنوعة لحقت بعدد من البيوت بعضها أصابته أضرار جسيمة.