الكويت اليوم | مستشفى جابر احتفل باليوم العالمي للسكر

اللواء الركن ابراهيم العميري يشدد على أهمية نشر التوعية الصحية بين المواطنين

شدد رئيس هيئة الخدمات الطبية في مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة اللواء الركن ابراهيم سالم العميري، على أهمية نشر التوعية الصحية، بين المواطنين من العسكريين والمدنيين.

وأضاف العميري في تصريح صحافي لـ«الراي»، على هامش احتفال المستشفى أمس باليوم العالمي للسكر، ان «المعارض التوعوية إحدى الوسائل والسبل لنشر التوعية والوقاية، لاسيما مع ارتفاع معدل الاصابة بالسكر في البلاد» معتبرا ان «التوعية والوقاية اهم من عملية العلاج».

وأوضح ان «واجبنا كعسكريين بالدرجة الاولي ان يكون العسكري بصحة ولياقة بدنية وطبية كاملة، وهذا ما نتنماه ليس فقط للعكسريين ولكن لجميع المواطنين حماية ودرءاً للأمراض المنتشرة في هذا الوقت».

وتقدم العميري، نيابة عن النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ورئيس الاركان العامة للجيش ونائب رئيس الاركان وجميع منتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وافراد ومدنيين، بالشكر لهيئة الخدمات الطبية والشركات المساهمة، على جهودهم في نشر وتوعية المواطنين، وخصوصا ابناء القوات المسلحة بمضار وخطورة مرض السكر.