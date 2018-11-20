الكويت اليوم | «المالية»: فريق متابعة تداعيات الأمطار يعد نماذج طلبات التعويض

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:19 مساءً - قال وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي، أمس الثلاثاء، إن الفريق الحكومي المعني بمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول التي تأثرت بها البلاد أخيرا يقوم حاليا بإعداد النماذج والإجراءات المتعلقة لاستقبال طلبات التعويض للمتضررين منها.

وأضاف الصرعاوي، الذي يرأس الفريق المختص بتعويضات المواطنين، في تصريح لتلفزيون الكويت، أنه يتم حاليا إعداد النماذج المخصصة لهذا الغرض تمهيدا للاعلان عن استقبال الطلبات بمقر هيئة التعويض في منطقة الشامية في أسرع وقت ممكن.

وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس تكليف فريق برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول واستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت عليها.

ويضم الفريق وزارات الداخلية والأشغال العامة والمالية والكهرباء والماء وإدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وكلف الفريق بعدة مهام منها إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأسبوع المقبل وتخصيص مقر الهيئة العامة للتعويضات سابقا لهذا الغرض ليتم اتخاذ اللازم في شأن سبل الدعم الممكنة للمتضررين.

ومن مهام الفريق أيضا إعطاء الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها والتأكد من سلامتها وضمان صلاحيتها للاستخدام لتمكين أصحابها من العودة للسكن فيها وتأمين مقومات الاستقرار لها وذلك مع توفير السكن الملائم لحين الانتهاء من ذلك.

وسيعمل الفريق على تحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم أفراد وشركات وتقييم التجربة ولوائح التعامل مع مثل هذه الأحداث ودور كل جهة والإجراءات التي تمت في مواجهتها.

ومن مهام الفريق إجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها علاوة عن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واستقدام الخبرات العالمية المتخصصة لتقييم كفاءة الإجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض لمثل هذه الحوادث مستقبلا.