الكويت اليوم | استقدام العمالة المنزلية إلكترونياً اعتباراً من أبريل المقبل

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:19 مساءً - انتهت الهيئة العامة للقوى العاملة من وضع الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة العمالة المنزلية بعد نقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي» عن «الانتهاء من وضع نظام آلي لاستقدام واستخدام العمالة المنزلية، وفي انتظار الانتهاء من الربط الآلي مع البنوك المحلية، لضمان سهولة دفع الرسوم المقررة، فضلاً عن الربط مع مكاتب الاستقدام».

وأكد أن «إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية لا تزال الجهة المنوط بها عملية الاستقدام والاستخدام، لحين إتمام عملية النقل التي تتم بشكل تدريجي»، متوقعاً «إنجاز الأمر بصورة كاملة في أبريل المقبل».

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