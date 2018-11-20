الكويت اليوم | البلدية تُنذر دواوين تعترض بناء مسجد في سعد العبدالله

وجّه فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء عددا من الإنذارات لبعض الدواوين المقامة على أملاك الدولة، لإعاقتها مشروع بناء مسجد في منطقة سعد العبدالله.

وقال مصدر في البلدية لـ«الراي» إن إدارتي التنظيم والمساحة خاطبتا فرع بلدية الجهراء، بوجود بعض العوائق في تنفيذ المشروع سالف الذكر، وبناء عليه تم إبلاغ فريق الطوارئ للاطلاع على حجم تلك العوائق مع توجيه إنذارات فورية في شأنها.

وأشار المصدر إلى أن الفرع يقوم بشكل دائم بحصر الدواوين المقامة على أملاك الدولة، لاسيما التي تحاذي الطرق الرئيسية، مؤكداً عدم استطاعة فرق البلدية المعنية مخالفة الدواوين الموجودة داخل العقار باعتبارها ضمن السكن الخاص، وبالتالي فإن توجيه الإنذارات يقتصر على الخارجية فقط. وأكد أن «عدد الدواوين المخالفة قليل مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا نتاج استمرارية العمل الميداني الذي تقوم به فرق المحافظة، سواء كانت طوارئ أو إزالة المخالفات»، نافياً في الوقت نفسه صحة السماح بإقامة تلك الدواوين.