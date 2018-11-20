الكويت اليوم | حماد ومستشار «الجمارك» المُرتشي... مُجدّداً: لماذا اعتذر أعضاء في...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:19 مساءً - - هل انتهت اللجنة المُعاد تشكيلها من أعمالها؟ - هل توصلت إلى معاملات أخرى سعى الوافد المرتشي لإنهائها؟



مجدداً، فتح النائب سعدون حماد ملف التحقيق في ملف مستشار الإدارة العامة للجمارك المرتشي، ووجه جملة من الأسئلة الى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في هذا الشأن.

وقال حماد في أسئلته: بالإشارة إلى ما نشرته جريدة (الراي) في العدد 14280 بتاريخ 6/‏‏‏‏ 8/‏‏‏‏ 2018 بعنوان «خلافات بين أعضاء التحقيق تعوق إدانة مستشار الجمارك المرتشي»، والذي افاد باعتذار ورفض رئيس وبعض أعضاء لجنة التحقيق التي شكلتها الإدارة العامة للجمارك الاستمرار ومتابعة مهمتهم في التحقيق في قضية الوافد المرتشي، وذلك بعد أن أوصت اللجنة بفتح كافة المعاملات التي سعى بها الوافد، وادانت موظفاً في منصب عالٍ بميناء الشويخ، الامر الذي لم يستسغه بعض الأعضاء في اللجنة، وعليه تم رفض تلك التوصيات، فاعتذر رئيس اللجنة وبعض من اعضائها عن الاستمرار في مهمتهم.

وبالإشارة إلى ما نشرته جريدة (الراي) في العدد 14281 بتاريخ 7/‏‏‏‏ 8/‏‏‏‏ 2018 بعنوان «الجمارك أعادت تشكيل لجنة التحقيق في رشوة الاختصاصي القانوني» والذي أفاد بإن الإدارة العامة للجمارك أعادت تشكيل لجنة التحقيق بعد اعتذار و رفض رئيس وعدد من أعضاء لجنة التحقيق المشكلة سابقاً الاستمرار ومتابعة مهمتهم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بأسباب اعتذار ورفض رئيس وبعض أعضاء لجنة التحقيق المشكلة سابقاً من قبل الإدارة العامة للجمارك الاستمرار ومتابعة مهمتهم في التحقيق في قضية الوافد المرتشي؟وما طبيعة أوجه الخلاف بين أعضاء لجنة التحقيق المشكلة سابقاً من قبل الإدارة العامة للجمارك، حول ما توصلت اليه اللجنة من توصيات والتي تعوق إدانة مستشار الجمارك الوافد، وذلك بعد ان تم ضبطه متلبساً من قبل المباحث الجنائية، كما نشر في جريدة (الراي) في العدد رقم 14191 بتاريخ 9/‏‏‏‏ 5/‏‏‏‏ 2018 ؟ وهل هذا الخلاف بين أعضاء اللجنة فقط ام بين أعضاء اللجنة ومسؤولين آخرين خارج اللجنة؟ وهل توصلت اللجنة الى معاملات أخرى سعى لإنهائها الوافد المرتشي؟ وهل توصلت اللجنة لوجود شركاء آخرين ضمن العاملين في الإدارة العامة للجمارك قاموا بتسهيل وانهاء معاملات مخالفة أخرى لهذا الوافد؟.

- بالإشارة إلى ما نشر بخصوص إعادة تشكيل لجنة التحقيق في قضية الوافد المرتشي، يرجى تزويدي بصورة من قرار إعادة تشكيل تلك اللجنة وبأسماء اعضائها ومسمياتهم الوظيفية، مع تزويدي باختصاصات تلك اللجنة، وتزويدي بصورة كافة محاضر الاجتماعات.

- هل انتهت اللجنة المعاد تشكليها من اعمالها؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من النتائج والتوصيات التي توصلت لها تلك اللجنة، وما أوجه الاختلاف بين تقرير لجنة التحقيق المشكلة سابقاً وتقرير لجنة التحقيق المعاد تشكيلها؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه تلك التوصيات؟