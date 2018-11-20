الكويت اليوم | خالد الجراح: نعمل على توفير التأمين الصحي لرجال الشرطة

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:19 مساءً - فيما‏ ‏أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح موافقة وزارة الداخلية على إنشاء ادارة شرطة السياحة، كما هو معمول به في غالبية دول العالم، أكد أن الوزارة تقدمت بطلب تأمين صحي لأفراد الشرطة، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء بذلك.

وقال الجراح في رد على اقتراحين مقدمين من النائب عسكر العنزي إن «وزارة الداخلية تقدمت بطلب توفير التأمين الصحي لأعضاء قوة الشرطة، أما بشأن تأجير مبنى موقت لاستخدامه كمستشفى، فإن الوزارة ملتزمة للجهات الرقابية بعدم التوسع في المباني المؤجرة، علما بأنه يتم فعليا السماح لمنتسبي الوزارة من الضباط بالعلاج في مستشفى جابر الأحمد دون ذويهم».

وفي شأن آخر، أفاد الجراح أن وزارة الداخلية «لا تألو جهداً في مضاعفة الجهود الأمنية لتأمين السائحين، واتخاذ الإجراءات ‏والتدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، والتي من شأنها توفير الأمن والأمان والطمأنينة للسياح منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وخلال تواجدهم داخل البلاد حتى مغادرتهم الكويت، فضلاً عن تأمين المنشآت السياحية المختلفة».

وأوضح الجراح أنه «ليس لدى الوزارة مانع من حيث المبدأ، من انشاء إدارة شرطة السياحة كما هو معمول به في معظم دول العالم».