الكويت اليوم | قانونيون يُحمّلون الحكومة كامل المسؤولية عن أضرار الأمطار

خالد الهندياني:

تطوير ثقافة التأمين الإلزامي على المنازل لتخفيف الأعباء عن الدولة محمد المطيري:

لتضمين العقود بنوداً تضمن حق المتضررين في الكوارث مهند الساير:

4 وزراء في حكومات متعاقبة فشلوا في علاج «الحصى المتطاير»

أجمع عدد من الفقهاء القانونيين على تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما حدث من أضرار أصابت عددا من المواطنين، جراء هطول الامطار خلال الايام الماضية، وما قد يحدث من أضرار في الايام المقبلة بنص القانون، مؤكدين أن تعويضهم إلزامي وليس فضلاً من الحكومة على أحد.

وأكد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي اقامتها جمعية المحامين أول من أمس، بعنوان «حدود مسؤولية الحكومة السياسية والقانونية عن أعمال البنى التحتية» بمقر الجمعية، بحضور رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون والنائب السابق خالد السلطان، وعدد من المحامين والناشطين السياسيين، أن قانون التضامن الاجتماعي المنصوص عليه دستوريا يمنح المتضررين من المواطنين حق التعويض. وفي هذا السياق، قال رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود أن «هناك شريحة من الكويتيين تحملت أضرار الامطار وتكبدت خسائر كبيرة ولهذا على الدولة تحمل خسائرهم المالية».

أما أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور خالد الهندياني فقال ان «القانون نص في المادة 25 على كفالة الدولة من اضرار الكوارث الطبيعية واللائحة التفسيرية التي نصت على تقديم مساعدة، وهذا يعني عدم تجاوزها 3 آلاف دينار ولهذا نريد قانونا يشرع حق المواطنين في الحصول على تعويض وليس مساعدات».

وأضاف الهندياني ان «الواجب علينا العمل وفق تطوير ثقافة التأمين الإلزامي على المنازل حتى نخفف على الدولة ان كانت ترى ان هذا التعويض يشكل عبئا على الميزانية العامة». واكد ان «الدولة مطالبة بالعمل على مواجهة الاضرار وتحذير المواطنين من الخطر على اقل تقدير، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها كاملة حتى وان خالف المواطنون التعليمات وخرجوا من منازلهم فهذا لا يعني انتهاء مسؤولية الدولة».

من جانبه، قال أستاذ القانون التجاري وأسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد المطيري ان «المسؤولية في الاضرار التي حدثت تقع على الحكومة والأشخاص المتعاقد معهم، لان القانون ينص على ان كل تصرف خاطئ يكلف الدولة أموالا دون وجه حق، اما في ما يخص الأشخاص الذين تعاقدت معهم الدولة وهنا نحن امام عدة اشخاص عليهم تحمل مسؤولياتهم كاملة»، مطالباً بضرورة تضمين العقود بنودا لضمان حق المتضررين وعدم ضياعها في حال وقوع كوارث، كما حدث خلال موجة الامطار التي هطلت على البلاد.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية مهند الساير ان «مواد الدستور نصت على مسؤولية الحكومة في ضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث». وأضاف ان «الحكومة حملت المواطن سوء العمل واهمال ادارته في مدينة صباح الأحمد التي عانى أهلها الكثير من المعاناة التي كبدتهم خسائر مالية طائلة». واكد ان «المواطن أصبح هو من يتحمل فساد الحكومة، خاصة وان مجلس الوزراء ومن خلال 4 وزراء في حكومات متعاقبة فشل في إيجاد علاج مناسب لموضوع الحصى المتطاير بالرغم من مناقشته منهم جميعا».

وطالب الجميع بتحمل مسؤولياته والعمل على إيجاد الحل المناسب.اما أستاذ القانون المدني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الدكتور عبد الكريم العنزي فقد طالب بتشريع نص قانون لتعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، لحماية الناس وممتلكاتهم من أي ضرر، «ولهذا ادعو المتضررين الى رفع دعوى قضائية ضد الدولة».