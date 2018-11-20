الكويت اليوم | هيفاء رحو... توقع روايتها

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كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:19 مساءً - هيفاء رحو مع كتابها
توقع الكاتبة الروائية هيفاء رحو في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، روايتها «هل أنت منهم؟» في جناح ذات السلاسل دار منصور- قاعة رقم 6، في معرض الكتاب الدولي.
الرواية تتحدث عن جنون البشر من حولنا، وهو جنون بجميع أنواعه وأشكاله، وبطلة القصة اسمها فرح، تروي قصة حياتها المليئة ببشر مجنون، والاحداث التي اقتبستها من حياتها مع زوجها، وايضاً
من حياة الأشخاص المقربين منها، ودائما تتساءل، هل المجانين هم القابعون خلف قضبان المشفى، أم هم من ينعمون بحياة هانئة من حولنا، يوما بيوم، وكل يوم.
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