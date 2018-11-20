الكويت اليوم | دراسة تخصيص موقع إسكاني في تيماء

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 11:19 مساءً - تناقش لجنة الجهراء في المجلس البلدي اليوم، اقتراح العضو السابق الدكتور مشاري المطوطح، في شأن تخصيص موقع إسكاني شرق القطعة 5 في منطقة تيماء، وتناقش اقتراحاً آخراً يتعلق بإجراء دراسة مرورية شاملة لمدينة الجهراء، إضافة لاقتراح العضو المهندس حمود عقله، في شأن تغيير اسم مدينة الجهراء الطبية إلى مدينة صباح الأحمد الطبية.

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