الكويت اليوم | خادم الحرمين يطلع «الوزراء» السعودي على فحوى رسالته لسمو الأمير

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:19 مساءً - أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء السعودي على فحوى الرسالة التي بعثها إلى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأعرب مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة (تبوك) عن الشكر للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة في شأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي ورفض تسييس هذه القضية الإنسانية.

وفيما يتعلق باليمن تطرق المجلس إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من دول السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا في (الرياض) لتحديد ما اتخذ من اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأكد مواصلة المملكة في توفير الدعم للعمل الإنساني هناك، لا سيما وأن المملكة تعد من أكبر الداعمين له.