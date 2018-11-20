الكويت اليوم | خالد الشطي يعلن موافقة «التشريعية» البرلمانية توافق على مقترح الأ...

كتب نواف الحمد في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:17 مساءً - أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي عن موافقة اللجنة على مقترح الأحوال الشخصية الجعفرية بعد تعديلات إجرائية.

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